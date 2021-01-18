أهم الأخبار.. السيسي في الأردن لبحث السلام بالمنطقة.. توجيه رئاسي بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية.. الوزراء يوقع بيع لـ 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني بـ "حدائق العاصمة"

نشر موقع "دوت الخليج"، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

قال مسئول فلسطيني، اليوم الأحد، لصحيفة "الشرق" السعودية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سيبحثان غدًا إعداد موقف مشترك يقدم للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن السلام.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 702 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة حتى اليوم. .. تفاصيل

الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات تطوير ورقمنة الخدمات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.. تفاصيل

تفاصيل توقيع عقد بيع "عيني ونقدي" لـ 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني بـ "حدائق العاصمة"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة العربية للاستثمار العمراني، وهي احدى شركات مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، لبيع "عينى ونقدى" لـ 5 آلاف فدان؛ وذلك لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة "حدائق العاصمة"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. تفاصيل

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم عن توليهم قيادة في جماعة "المرابطون" الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة " تنظيم القاعدة " الإرهابية بليبيا.. تفاصيل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدل تردد مرضى فيروس كورونا المستجد على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات منذ بداية شهر يناير الحالي بنسبة 50% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، نتيجة المتابعة المستمرة للحالات البسيطة إكلينيكيًا وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، فضلاّ عن تنفيذ مباردة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

بعد قرار اللجنة العامة.. رئيس الحكومة و8 وزراء أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري يشهد مجلس النواب غدا، الاثنين عرض بيانا من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ الحكومة، كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكرمة.. تفاصيل

استقرار سعر العملات العربية بختام الأحد 17-1-2021

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الاحد 17 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى . استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.73 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع.. تفاصيل



تحذيرات مهمة لأهل الإسكندرية من شركة المياه.. تفاصيل

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعامل الفورى لأى تجمعات مياه للأمطار، والمرور المستمر لفرق المتابعات الميدانية على المحاور الرئيسية والفرعية، والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.. تفاصيل

الجيش السوداني يعلن التأهب على الحدود مع إثيوبيا

أفادت قناة "الشرق" السعودية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش السوداني قرر تعزيز الوحدات البرية والجوية على الحدود مع إثيوبيا.. تفاصيل



بعد التعادل السلبي.. استياء بين جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الأهلي، وذلك تعقيبا على أداء الأهلي بعد التعادل السلبي مع فريق البنك الأهلي.

وكانت ردود أفعالهم غاضبة لتراجع الأهلي في ترتيب الدوري الممتاز، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.. تفاصيل

مانشستر يونايتد يفرض التعادل السلبي على ليفربول في الدوري الإنجليزي

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أول ربع ساعة شهدت سيطرة بين لاعبي الفريقين على الكرة في وسط الملعب، دون أن يسدد لاعبو الفريقين أي كرة وسط تكتل دفاعي منهما.. تفاصيل بيان رسمي من واتساب يكشف حقيقة التحديثات الأخيرة