بسبب أزمة الفيديو المسىء .. محافظ الإسماعيلية يقبل استقالة رئيس حى ثالث

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة الإسماعيلية، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول للمشادة التى حدثت بين رئيس حى ثالث وإحدى المواطنات فى الواقعة التى تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فقد تم الاجتماع بين المواطنة ووالدها ورئيس الحى برعاية شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وفى وجود المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، وذلك لقطع الطريق على محاولى استغلال المشادة فى الإساءة للوطن.





وقال محافظ الإسماعيلية، فى بيان صادر عن المحافظة، إن أولويته هى رضاء كافة المواطنين، مشددا على ضرورة التعامل مع جميع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل لحظى وعاجل كأولوية أولى لجميع العاملين بالمحافظة.

ومن جانبه، قدم العميد عادل الألفى، اعتذاره للمواطنة ووالدها، مؤكدا أنه منذ الواقعة حاول الوصول لها لترضيتها على سوء التفاهم.

وتفهم والد المواطنة الموقف، وقدم تحيته للسيد المحافظ لحرصه على وضع مشكلات المواطنين على رأس أولوياته.

وتعود الواقعة إلى مطلع الشهر الجارى، حين ظهرت عدة حالات لفيروس كورونا فى ديوان الحى وتم تنفيذ بروتوكول التعقيم فى اليوم التالى كما ينص قرار مجلس الوزراء.

وحدثت المشادة لرغبة المواطنة الدخول أثناء التعقيم، فتدخل أمن الحى "م . ع"، 57 سنة، معين ضمن فئة 5 ٪، وتطور الأمر مما أجبر رئيس الحى على التدخل.