بسبب أزمة الفيديو المسىء .. محافظ الإسماعيلية يقبل استقالة رئيس حى ثالث

وقال محافظ الإسماعيلية، فى بيان صادر عن المحافظة، إن أولويته هى رضاء كافة المواطنين، مشددا على ضرورة التعامل مع جميع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل لحظى وعاجل كأولوية أولى لجميع العاملين بالمحافظة.
ومن جانبه، قدم العميد عادل الألفى، اعتذاره للمواطنة ووالدها، مؤكدا أنه منذ الواقعة حاول الوصول لها لترضيتها على سوء التفاهم.
وتفهم والد المواطنة الموقف، وقدم تحيته للسيد المحافظ لحرصه على وضع مشكلات المواطنين على رأس أولوياته.
وتعود الواقعة إلى مطلع الشهر الجارى، حين ظهرت عدة حالات لفيروس كورونا فى ديوان الحى وتم تنفيذ بروتوكول التعقيم فى اليوم التالى كما ينص قرار مجلس الوزراء.
وحدثت المشادة لرغبة المواطنة الدخول أثناء التعقيم، فتدخل أمن الحى "م . ع"، 57 سنة، معين ضمن فئة 5 ٪، وتطور الأمر مما أجبر رئيس الحى على التدخل.
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