وزير التعليم : آلاف الكلمات التى يتحدث بها العالم أصلها عربى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورا من صفحة بنك المعرفة المصرى التابع للوزارة، وذلك عبر صفحته بفيس بوك، إذ يتحدث المنشور عن أهمية اللغة العربية.





وجاء فى المنشور: "هل تعلم أن هناك آلاف الكلمات التى يتحدث بها العالم ولا يعرفون أنها من أصل عربى؟".

وأكد المنشور، أن اللغة العربية هى واحدة من أهم اللغات فى العالم على مر التاريخ، إذ تعتبر «العربية» مصدرًا رئيسًا للمفردات فى لغات متنوعة.

وأضاف المنشور، الذى شاركه الوزير، أن الثقافات اقتبست عدداً كبيراً من الكلمات العربية، ليتم تحوير نطقها وتصبح جزءاً لا يتجزأ من لغاتهم حتى يومنا هذا.

وتابع: أن الحروف العربية أصبحت الحروف الأساسية لكتابة بعض اللغات الأخرى، ففى القارة الآسيوية على سبيل المثال، هناك حوالى 25 لغة تتم كتابتها بحروف عربية، أبرزها الفارسية.

