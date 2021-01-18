مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين. وجدّدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة. وأعربت مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.

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