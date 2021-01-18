اعتقال المعارض الروسي نافالني فور وصوله لموسكو

في خبر عاجل تداولته وسائل الإعلام العالمية، اعتقلت الشرطة الروسية المعارض البارز ألكسي نافالني عقب وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو، كما احتجزت مؤيدين له كانوا متواجدين في مطار فنوكوفو لاستقباله.

نافالني يعود لروسيا بالرغم من تهديدات اعتقاله

فيما أعلن المعارض الروسي العودة إلى بلاده بعد رحلة تعافيه في ألمانيا من واقعة التسمم، يوم الأربعاء، بالرغم من تهديدات القضاء الروسي باعتقاله وإعلان إدارة السجون الروسية أنها "ملزمة" باعتقاله، لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر في 2014.

نافالني اعتبر تهديدات اعتقاله مجرد وسيلة لتخويفه

روسيا ترفض إجابات ألمانيا حول واقعة تسمم نافالني

نافالني طالب بإجراء تحقيقات في واقعه تسممه وروسيا ترفض تكون متهمة

بينما اعتبر نافالني، ما يقال مجرد "محاولات لتخويفه"، ولم يتعامل معها بشكل جدي، ودعا أنصاره لينتظروا بالمطار، ولكن جاء الأمر بشكل مخالف لكل توقعاته.وفي نفس السياق كانت روسيا، قد رفضت الإجابات الواردة من القضاء الألماني عن واقعة تسميم المعارض الروسي نافالني، معتبرها غير مجدية، وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريحات تلفزيونية اليوم قائلة:"رأيت عناوين تحدثت عن إرسال ألمانيا إجابات إلى روسيا عن كل أسئلة روسيا، وتواصلت مع خبرائنا المعنيين بالموضوع، وهم يقولون، بطبيعة الحال تلقينا ردًا من الجانب الألماني لكن المشكلة تكمن في أن هذا الرد لا يحتوي كالعادة على أي شيء ذي قيمة بشأن أسئلتنا".

وكان نافالني وهو أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالب بإجراء تحقيقات عن واقعة تسميمه، لكن روسيا نفت اتهامات بهذه الواقعة.

واقعة تسمم المعارض للرئيس الروسي نافالني

يذكر أن نافالني أصيب بإعياء شديد على متن طائرة روسية في 20 أغسطس الماضي، وبعد يومين تم نقله للعلاج في ألمانيا، وعقب مرحلة علاجه وجه الشكر لألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل، وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قبل مغادرة البلاد والعودة لبلاده بوقت قليل.