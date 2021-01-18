صورة .. نحت تمثال بـ الواقعية المفرطة لـ البابا كيرلس السادس

جدة - نرمين السيد - انتهى الفنان أشرف رؤوف إبراهيم، من نحت تمثال بالواقعية المفرطة لـ البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ 116، والذى تولى خلال الفترة من 10 مايو 1959، وحتى 9 مارس 1971.





وأهدى الفنان أشرف رؤوف التمثال لـ الكنيسة قائلا: "إلى كنيستى القبطية وشعبها المبارك فى مصر والسودان وإثيوبيا وسائر إفريقيا والدول العربية والإسكندنافية وكندا وأستراليا وأمريكا وسائر بلاد المهجر .. نقدم ثالث أعمال نحت الواقعية المفرطة فى مصر". وتابع: "وكما قدمنا أول الأعمال قداسة البابا المعظم الأنبا توا ضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومعلم الأجيال حبيب الملايين، نقدم الآن رجل الصلاة شفيع الملايين، لتكتمل ثلاثية الآباء البطاركة المكرمين".

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