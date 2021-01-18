وزيرة التضامن : منح الجمعيات الأهلية عاما من الآن لتوفيق أوضاعها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم منح الجمعيات الأهلية مدة تصل إلى عام من الآن لتوفيق أوضاعها، لافتة إلى أنه سيتم توفيق الأوضاع إلكترونيا، وخلال 60 يوما من تقديم الطلب، سيتم إرسال رسالة بالموافقة أو الرفض للجمعية مقدمة الطلب.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن الجمعيات الأهلية تساهم فى تطوير القرى بالدولة، كما تساهم مساهمة فعالة فى عديد من المشروعات الكبيرة، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستجابته لمنظمات المجتمع المدنى، فى تقديم عديد من القوانين التى تساهم فى تطوير عديد من القرى. توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وتابعت: "الجمعيات الأجنبية تندرج تحت نفس الإجراءات، ولها الحق فى ممارسة عملها، عدا ما يخص التعامل الدينى والسياسى وحقوق الإنسان، مضيفا أن هناك تمويل خارجى لمصر أكثر من مليار جنيه استهدف لتنمية الدولة، وأن الوزارة بها صندوق لدعم الجمعيات الأهلية، كما أن هناك تركيزا على تنمية الصعيد عن طريق الجمعيات الأهلية".

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