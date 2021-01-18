مساء اليوم .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس صلاة قداس عيد الغطاس من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مؤكدة أن الصلاة ستكون مقصورة على الآباء الأساقفة والقساوسة.





جدير بالذكر، أن عيد الغطاس، هو عيد لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح، عليه السلام، فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان كرمز للتطهر، حيث كان يوحنا المعمدان يدعو الشعب للتوبة بغطسهم فى ماء نهر الأردن دلالة على التطهير من الخطايا. قداس عيد الغطاس وأصبح هذا الأمر تقليدا فى الكنيسة فيما بعد، حيث أصبح أحد الأركان الأساسية فى العقيدة المسيحية، ويتم تغطيس الطفل حديث الولادة فى جرن مملوء بالماء يطلق عليه "المعمودية".

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