الأوقاف تطلق أولى فاعليات استراتيجية بناء الوعى 2021 اليوم

جدة - نرمين السيد - وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ويأتى ذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

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