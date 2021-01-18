أمطار وبرودة ورياح .. الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين : عظمى القاهرة 18

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا، والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة، وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية، ومعتدل نهارا، والرياح نشطة، وبارد ليلا على جنوب سيناء، ومعتدل نهارا، والرياح نشطة، وشديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة الأمطار، سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) على فترات متقطعة.

كما سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبا) على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح، السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

ووبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 18 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 16 11

السلوم 16 10

سيوة 17 06

بورسعيد 18 10

دمياط 18 10

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 10

رفح 18 11

رأس سدر 20 10

نخل 18 03

نويبع 20 15

طابا 18 13

كاترين 13 03

الطور 20 11

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 21 11

مرسى علم 20 15

الفيوم 18 09

بنى سويف 18 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 08

سوهاج 19 09

قنا 19 09

الأقصر 20 08

أسوان 20 10

إدفو 21 10

أبو سمبل 21 10

الوادى الجديد 24 05

شلاتين 26 16

أبو رماد 25 15

حلايب 23 18

رأس حدربة 24 17