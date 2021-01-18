وزارة الصحة: العدوى لا تنتقل أثناء التبرع بالدم

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم، مضيفة أن أدوات التبرع يتم استخدامها مرة واحدة فقط لكل متبرع، ويتم تعقيم مكان دخول الإبرة فى يد المتبرع جيدا كما يتم تنظيف وتعقيم المكان بين كل متبرع وآخر .

وفى وقت سابق، قالت الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.