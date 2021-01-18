حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

كشف النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن التعديل الوزاري المتوقع الفترة المقبلة.

تمكنت مباحث مركز شرطة المنصورة بالدقهلية من كشف لغز العثور على طفل مذبوح بعد يوم من اختفائه، حيث تبين أن والده هو من قام بذبحه بإستخدام قطر طبى وبضبطه ادعى أن اينه يعانى من كهرباء زائدة على المخ وأنه ذبحه ليرحمه من معاناته.

روت رشا أبو ريا، سيدة أقامت عقد زواج التجربة، عن أنها ذهبت لمحامى لكى تنفصل عن زوجها، معقبة: قعدنا قعدات كتير وشبعت وعود وكلام مفيش حاجة تحققت، وسمعت عن المبادرة وان ممكن يكون في شروط على الورق.



كشف أحمد مهران محامى، عن أنه أقر أول عقد "زواج تجربة" لمنع زوجين من الطلاق، مشددا على أن الاسم ليس له علاقة بالمضمون بل هو اسم دعائي للتسويق فقط.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 702 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة حتى اليوم.

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من حفل زفاف الفنان نادر حمدى.

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، انه شعر بالندم على عودته لنادي الزمالك بعد فترة من التألق مع أياكس الهولندي.

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، القبض على مسئول بولاية نيو مكسيكو، وذلك بسبب تهديده بإقتحام الكونجرس الأمريكي.