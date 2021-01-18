نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة: تعديل وزاري يشمل من 8 إلى 10 وزارات
كشف النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن التعديل الوزاري المتوقع الفترة المقبلة.
روت رشا أبو ريا، سيدة أقامت عقد زواج التجربة، عن أنها ذهبت لمحامى لكى تنفصل عن زوجها، معقبة: قعدنا قعدات كتير وشبعت وعود وكلام مفيش حاجة تحققت، وسمعت عن المبادرة وان ممكن يكون في شروط على الورق.
كشف أحمد مهران محامى، عن أنه أقر أول عقد "زواج تجربة" لمنع زوجين من الطلاق، مشددا على أن الاسم ليس له علاقة بالمضمون بل هو اسم دعائي للتسويق فقط.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 702 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة حتى اليوم.
أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، انه شعر بالندم على عودته لنادي الزمالك بعد فترة من التألق مع أياكس الهولندي.
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، القبض على مسئول بولاية نيو مكسيكو، وذلك بسبب تهديده بإقتحام الكونجرس الأمريكي.
شهدت مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو طرد البرغوث الارجنيني ليونيل ميسي لأول مرة خلال 753 مباراة مع برشلونة.
ألقى نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، خطابا عاطفيا إلى الجنود في فورت درام، وذلك في أي كلمة له قبل مغادرة منصبه.
كشف الإعلامي سيف زاهر عن أسماء بعض المرشحين لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة بعد عزل اللجنة الأوليمبية لمرتضي منصور منذ شهرين.
قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، كان ولا بد أن يتخذ قرارا سريعا بحق حارس الفريق الأحمر، محمد الشناوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.