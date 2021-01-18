انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية أمام الجنية المصري “يورو وريال سعودي ودينار كويتي والإسترليني” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الإستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية تقريباً، مع ارتفاع أو انخفاض بمقدار قرش واحد ببعض البنوك، وذلك بعدما فقد الدولار الأمريكي نحو 6 قروش من قيمته أمام الجنيه منذ بداية يناير وحتى اليوم، كما تراجعت متوسط أسعار الدولار في مصر بنحو 1.2 قرش خلال الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه

وهناك توقعات بحدوث اضطرابات في سعر الصرف خلال الأيام المقبلة ولحين تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي يوم 20 يناير الجاري، وسط مخاوف من إقدام ترامب على أفعال أخرى على غرار التي فعلها يوم 6 يناير واقتحام الكونجرس الأمريكي.

وننشر لمتابعينا سعر الدولار اليوم في مصر، والذي جاء على النحو التالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شراء ١٥٫٦١٩٩ جم جم.

بيع ١٥٫٧٤٤٧ جم.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

شراء 15.65 جم

بيع 15.75 جم

سعر الدولار في بنك إسكندرية

شراء 15.62 جم جم

بيع 15.72 جم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

شراء 15.63 جم

بيع 15.73 جم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شراء ١٥٫63 جم

بيع ١٥٫73 جم

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء 15.63 جم

بيع 15.73 جم

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شراء ١٥٫63 جم

بيع ١٥٫73 جم

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

شراء ١٥٫63 جم

بيع ١٥٫73 جم

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

شراء 15.63 جم

بيع 15.73 جم

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء ١٥٫59 جم

بيع ١٥٫69 جم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني بمصر

شراء ١٥٫٦ جم

بيع ١٥٫٧ جم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء ١٥٫63 جم

بيع ١٥٫73 جم

سعر الدولار في بنك عودة

شراء ١٥٫62 جم

بيع ١٥٫72 جم

سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

كما جاء أسعار العملات الأجنبية الأخرى أمام العملة المصرية وفق ما يلي: