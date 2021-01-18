انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان رسمي جديد حول تصفية شركة الحديد والصلب وتأثير ذلك على أسعار الحديد في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدر اليوم بيان رسمي جديد حول تصفية شركة الحديد والصلب، وهذا هو البيان الثاني الذي يصدر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية، حيث نشر البيان الأول بعض الحقائق والمعلومات الهامة عن الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم.

بيان رسمي جديد حول تصفية شركة الحديد والصلب

وأكد البيان الأول أن الجمعية العمومية برئاسة محمد السعداوي رئيس مجلس الإدارة اتخذت قرار نهائي بتصفية الشركة المصرية للحديد والصلب، وذلك لوقف نزيف الخسائر المستمرة، بعد محاولات كثيرة لإصلاحها، حيث بلغت إجمالي الخسائر في 30 يونيو 2020 نحو 8.5 مليار جنيه، وذلك بحسب البيان.

وحول تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على أسعار الحديد في مصر، أكد بيان الحكومة اليوم أن إجمالي إنتاج الشركة من السوق المصري لا يمثل إلا 1% فقط بإجمالي 112 ألف طن سنوياً، أما استهلاك السوق المصري فهو من 7 إلى 8 مليون طن سنوياً، ويبلغ إجمالي الإنتاج في مصر من الحديد نحو 11.8 مليون طن سنوياً، كما يتم استيراد 2 مليون طن وبأسعار تقل عن أسعار السوق المحلي، وهذا يعني أن التصفية لا تؤثر على الأسعار.

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حقوق العاملين بعد قرار التصفية لشركة الحديد والصلب

كما أكد بيان مجلس الوزراء اليوم على الحفاظ على حقوق العاملين بشركة الحديد والصلب وإعطاءهم كافة الحقوق المادية التي كفلها لهم القانون، وهذا هو نص البيان الحكومي الثاني حول تصفية الصرح الذي أنشأه عبد الناصر شركة الحديد والصلب.