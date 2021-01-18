نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. أحجام أعلى كوبرى حلمية الزيتون والحدائق

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه أحمد يونس، أن الهدوء النسبى فى حركة المرور يسيطر على كل المحافظات، وبالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية بها معدلات سير مرضية تماما فيما عدا بعض المناطق التى تشهد أعمال توسعة وأبرزها أعلى مناطق البساتين والمرج.

وعن محور 26 يوليو، أكد صابر أن حركة المرور مرضية ولا يوجد بها أى مشاكل، ويوجد أعلى كوبرى حلمية الزيتون وكوبرى حدائق القبة بعض الأحجام وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، لإزالة أى معوقات أمام المواطنين.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وأشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090 إلى أن الحركة المروية فى شارع صلاح سالم جيدة تماما فيما عدا منطقة كوبرى الفردوس نتيجة الأعمال الإنشائية فى المنطقة.