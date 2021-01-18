بعد توقف 3 سنوات.. مطار القاهرة يستقبل ويسير 4 رحلات جوية من...

يسير مطار القاهرة الدولى، علي مدار اليوم الإثنين، 4 رحلات إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 2 سفر ومثلهم وصول، حيث تغادر صباح اليوم أول رحلات شركة مصر للطيران إلى العاصمة القطرية الدوحة من مبنى الركاب رقم 3.

وأكدت مصادر، أن الرحلة رقم MS935 ستغادر صباح اليوم على متنها 38 راكبا فى حين تعود الرحلة رقم MS936 فى تمام الساعة 4،50 مساء وعلى متنها 91 راكبا، فى حين تصل مطار القاهرة الدولى رحلة الخطوط الجوية القطرية الرحلة رقم QR1301 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها 100 راكب وتهبط بمبنى الركاب رقم 2، وتغادر الرحلة رقم QR1032 مطار القاهرة فى تمام الساعة 7،40 مساء وعلى متنها 120 راكبا.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف.