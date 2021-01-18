انت الان تتابع تفاصيل خبر وتحذير من طقس الثلاثاء والأربعاء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم خلال تقرير الرسمي، وأشارت إلى أن طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الإستقرار على مدار الـ72 ساعة القادمة، بسبب منخفض جوي على خط الأرض تتأثر به البلاد، بالإضافة إلى منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا والبحر المتوسط.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم سيكون شديد البرودة ليلاً على أغلب أنحاء البلاد، مع تساقط أمطار على السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم وبور سعيد والعريش ورفح وبعض محافظات الوجه البحري مثل البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية.

وقال مدير إدارة التنبؤات الجوية الأستاذ محمود شاهين أن الأمطار ستستمر الثلاثاء والأربعاء وربما تصل إلى حد الغزارة، خلال هذين اليومين.

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ووفق بيان الأرصاد فسوف تشهد السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري تساقط أمطار خلال الـ48 ساعة القادمة، وحذر شاهين كبار السن ومرضى الأمراض التنفسية من التعرض للهواء أثناء هبوب الرياح نظراً لعدم نقاءه، لأن الرياح ستكون محملة بالأتربة والرمال.