صور.. ميناء الإسكندرية ينفى انهيار كوبرى الدخيلة

جدة - نرمين السيد - وشدد أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، في بيان له اليوم الإثنين، ما تم تداوله فى هذا السياق، ووصفه بأنه أنباء مغرضة وغير صحيحة مخالفة تماما للحقيقة والواقع.

وأوضح بريقع أن هذه الشائعات هدفها زعزعة الثقة فى نفوس المواطنين حول المشروعات العملاقة، مؤكدًا أن الحركة المرورية على كوبرى الدخيلة تسير بشكل طبيعى دون أية معوقات.

يذكر أن مشروع محور وكوبرى الدخيلة عبارة عن وصلة حرة بطول 4.5 كيلو متر، تربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تزيد على 430 مليون جنيه، بينهم 2.2 كيلو متر تمتد داخل ملاحات الإسكندرية.

كان صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تداولت صورا على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعموا من خلالها انهيار أجزاء من الكوبرى.