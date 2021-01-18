تحقيق الاقتصاد مؤشرات جيدة ومد جسور التواصل مع إفريقيا .. حديث صحف اليوم

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية"، فى افتتاحيتيهما، اليوم الإثنين، حرص دولة 30 يونيو على مد جسور التواصل مع إفريقيا، واستمرار تحقيق الاقتصاد مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى والنشاط الاقتصادى بالسوق المحلية.





وأكدت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "مصر وإفريقيا نموذج للتعاون"، حرص دولة 30 يونيو منذ انطلاقها على مد جسور التواصل مع إفريقيا "حكومات وشعوبًا" بوصفها القارة الأم التى تضم دولًا عديدة تربطها بمصر علاقات اقتصادية وسياسية تجارية تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ.

وقالت الصحيفة : "من هنا كان الشغل الشاغل للقيادة السياسية فى مصر إذابة الجليد الذى اعترى تلك العلاقات أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى، لذلك وعلى مدى ست سنوات مضت، بذلت الدبلوماسية الشعبية والرسمية فى مصر جهودًا مضنية حتى استعادت الدور المصرى باقتدار الذى توّج باختيار مصر بالإجماع رئيسًا للاتحاد الإفريقى فى عام 2019".

وأضافت: "جاءت ذروة هذا الدور خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى بإعلان تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمه الاتحاد الإفريقى الاستثنائية فى يوليو 2019، واستمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدى العام ونصف العام الماضيين وصولًا إلى إطلاق المنطقة الحرة بشكل رسمى فى مطلع يناير الحالى".

وتابعت : "وتقديرًا لتلك الجهود، نظم الاتحاد الإفريقى بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص حفل تكريم للرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الرموز الإفريقية البارزين لدورهم المميز فى إطلاق المنطقة التجارة الحرة بهدف رفع جهود التنمية فى القارة، من خلال ربط الأسواق الإفريقية بعضها بعض بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية بتلك الدول".

واختتمت "الأهرام" بالقول : "واليوم مع عوده إفريقيا لمصر، أصبحت مصر فى القلب الإفريقى من خلال دعمها أنشطة اتفاقية التجارة التى تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القارى، وفى هذا السياق، أعربت مصر عن استعدادها لنقل تجربتها التنموية من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة فى إطار التعاون مع إفريقيا".

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وفى سياق آخر، ألقت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية"، الضوء على أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالى الحالى تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى والنشاط الاقتصادى بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 41 مليار جنيه.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى فى ظل تأثير جائحة كورونا بصورة كبيرة على اقتصادات العالم بأسره، لكن الإصلاحات الاقتصادية الواعية التى تم تنفيذها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهمت بصورة كبيرة فى تقوية الاقتصاد القومى وقدرته على مواجهة الصدمات والأزمات الطارئة.

وأوضحت أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوى لتصل نحو 5.4% فى ديسمبر الماضى وتراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية أسهم فى تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم، ما دفع أسعار الفائدة على أدوات الإقراض الحكومى للانخفاض.

واختتمت "الجمهورية" بالقول، إنه رغم الأزمة العالمية بسبب جائحة كورونا، شهدت المخصصات المالية للحماية الاجتماعية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 35.8% بما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة التأمن الاجتماعى الشامل، ودعم وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسن مستوى الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات.