الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تجنيد طلبة المعهد العالى للعلوم الصحية بسوهاج

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 18 يناير 2021 قرار وزير الدفاع رقم 257 لسنة 2020، الخاص بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بالمعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج. وحسب نص القرار تم إضافة المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج، للكشف رقم 1 المرفق للقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960.

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