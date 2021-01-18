انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أقلعت منذ قليل، من مطار القاهرة الدولي، أولي رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المنتظمة في طريقها إلي العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد فترة توقف دامت لنحو ثلاث سنوات.

وقالت مصادر بمصر الطيران، إن أولى رحلات مصر للطيران رقم MS935 أقلعت وعلى متن طائرة الشركة طراز بيونج B738 قرابة 40 راكبًا، وتم انهاء اجراءات سفر الركاب عبر مبني 3 بالمطار، علي أن تعود مساء اليوم في تمام الساعة 4:50 تحمل رقم MS936 وتقل 91 راكبا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولي ليوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف، لتسمح السلطة لشركات الطيران بين البلدين باستئناف الرحلات وفقا لجداول تشغيلية منتظمة.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة باقلاع رحلتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

وقررت مصر للطيران، تطبيق تخفيض بنسبة 20 % على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.