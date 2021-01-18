نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن يلتهم أرباح المزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اعلاف الدواجن ارتفعت بشكل كبير بنحو 400 جنيه في الطن الواحد تقريبا ، لافتا إلي ان العلف يمثل70% من صناعة الدواجن ولذا فإن ارتفاع أسعار الاعلاف يؤدي مباشرة لزيادة اسعار اللحوم البيضاء بما يضر المستهلكين ويلتهم أرباح المزارعين.

وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات له اليوم، أن مزارعي الدواجن يشتكون من ارتفاع أسعار الاعلاف والتي ارتفعت لعدة أسباب أهمها تقلص زراعة المحاصيل العلفية مثل: الذرة الصفراء وفول الصويا واعتماد صناعة الاعلاف علي استيراد المواد الخام من الخارج حيث تستورد مصر نحو 12 مليون طن ذره صفراء سنويا بملايين الدولارات.

وأوضح أنه تم غلق بعض الدول منافذها كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا تاثرت واردات مصر تأثرا سلبيا مما أدي لزيادة أسعار الاعلاف مع قلة الدعم الحكومي لقطاع صناعة الاعلاف ومزارعي المحاصيل العلفية، ونوه إلي انه وبجانب تداعيات فيروس كورونا السلبيه علي صناعة العلف محليا فقد أدي لجوء بعض الدول المصدرة لوقف عمليات التصدير خوفا من تفاقم ازمة كورونا واحتياجها لتامين حاجتها المحلية.

وتابع: "نعتمد علي الاستيراد بنسبه تزيد عن60% لتوفير احتياجتنا من المستلزمات العلفيه فإن زيادة أسعار الاعلاف تتأثر بالتقلبات والتغيرات العالمية".

وطالب أبو صدام، الحكومة بدعم صغار مربي الدواجن في ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت والاعلاف وتدني اسعار المنتج حتي لا نفاجأ بارتفاع كبير في أسعار الدواجن.