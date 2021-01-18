نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالب بجامعة القاهرة مترجمًا للمنتخب النمساوي في بطولة كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الطالب إبراهيم علي الطالب بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ضمن فريق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 حتى 31 يناير، ويتولى الطالب عملية الترجمة للمنتخب النمساوي لكرة اليد طوال فترة مشاركته بالبطولة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الطالب إبراهيم علي، وحصوله على فرصة حقيقية لإثبات مدى قدرته وتدريبه على الترجمة الفورية من اللغة الألمانية وإليها تحت إشراف الدكتورة دينا سلامة رئيس قسم اللغة الألمانية بالجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تفخر بما يحققه طلابها من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات بجدارة، مما يعكس قوة البرامج التدريسية التي تستخدمها في إعداد الطلاب، مما جعلها ضمن أفضل 1% في التوظيف على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الطالب إبراهيم علي في الترجمة من اللغة الألمانية وإليها لمنتخب النمسا؛ تؤكد التميز لطلاب جامعة القاهرة وهو نتيجة طبيعية للجهود المستمرة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم، لتخريج جيل مسلح بالعلم، مؤمنًا بوطنه وحقه في أن يتبوأ مكانته اللائقة.