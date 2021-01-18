سمير عثمان: هدف الأهلي بالأمس صحيح 100%

أدلى الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان برأيه في هدف الأهلي الذي سجله الأهلي بالأمس في شباك فريق البنك الأهلي وتم إلغائه من قبل حكم المباراة وشهد جدل بشكل كبير.

وقال سمير محمود عثمان في تصريحات إذاعية صباح اليوم لبرنامج "كيك أوف": "اللقطة توضح أن أيمن أشرف قفز ليلعب الكرة ولم يقفز مدافع البنك الأهلي".

وتابع: "قانون كرة القدم واضح في تلك النقطة، أن اللاعب الذي يمنع المنافس من القفز بالوثب عليه بيده، يُحتسب خطأ عليه، أما في حالة عدم محاولة المنافس للقفز من الأساس، فهنا لا يحتسب أي خطأ على اللاعب".

وأكمل: "ما رأيته بالأمس أن مدافع البنك الأهلي لم يحاول أن يقفز من الأساس، وبالتالي هدف الأهلي صحيح 100% من وجهة نظري".

واختتم: "رأينا العديد من الاجتهادات وهناك من قال أن لاعب البنك الأهلي قام بعمل "قنطرة" لأيمن أشرف وبالتالي من المفترض أن يُحتسب خطأ لكن ما قلته هو وجهة نظري".

وتعادل فريق النادي الأهلي سلبيا مساء أمس مع فريق البنك الأهلي، في مباراة لُعبت على ستاد المكس بالأمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وشهدت المباراة جدلا واسعا بعدما سجل الأهلي هدفا بالدقيقة 59 بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للنادي الأهلي عن طريق علي معلول بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء تسببت بعشوائية كبيرة بين لاعبي الفريقين أمام المرمى أنهاها أيمن اشرف برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك، ولكن بعد عودة الحكم لتقنية الفار أصدر قراره بإلغاء الهدف بعد احتسابه.

يذكر أن الأهلي قد دخل المباراة بتشكيلة ضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا.

بينما دخل فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 17 في صدارة الأهلي منتظرا لمباراة الزمالك غدا، بينما وصل البنك الأهلي للنقطة الثامنة في المركز الـ11.