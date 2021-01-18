موعد مباريات كأس العالم لكرة اليد.. مواجهة الحسم بين مصر والسويد

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، ومن ضمن المواجهات، يواجه منتخب مصر المنتخب السويدي في منافسة صعبة على صدارة المجموعة السابعة.

المجموعة الخامسة

يواجه منتخب فرنسا صاحب الصدارة برصيد أربعة نقاط، منتخب سويسرا صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، بصالة حسن مصطفى في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

يواجه منتخب النرويج صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين، منتخب النمسا صاحب المركز الرابع برصيد صفر من النقاط، بصالة حسن مصطفى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

المجموعة السادسة

يواجه المنتخب البرتغالي صاحب المركز الأول برصيد أربعة نقاط، المنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

يواجه منتخب أيسلندا صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين، منتخب المركز متزيل المجموعة في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط، بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

المجموعة السابعة

يواجه منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الرابع برصيد صفر من النقاط، منتخب تشيلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد (صفر من النقاط)، بصالة استاد القاهرة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم.

يواجه منتخب مصر صاحب المركز الثاني برصيد أربعة نقاط، منتخب السويد صاحب المركز الأول بفارق الأهداف برصيد أربعة نقاط، في لقاء صعب للمنافسة على صدارة المجموعة، وتقام المباراة بصالة استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

المجموعة الثامنة

يواجه منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الرابع برصيد صفر من النقاط، منتخب الاتحاد الروسي صاحب المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط، بالصالة الرياضية ببرج العرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم

ترتيب مجموعات البطولة



المجموعة الأولى

1- ألمانيا 4 نقاط

2- المجر 4 نقاط

3- أوروجواي 0 نقاط

4- كاب فيردي 0 نقاط

المجموعة الثانية

1- إسبانيا 3 نقاط

2- البرازيل نقطتين

3- بولندا نقطتين

4- تونس نقطة

المجموعة الثالثة

1- قطر 4 نقاط

2- كرواتيا 3 نقاط

3- اليابان نقطة

4- أنجولا 0 نقاط

المجموعة الرابعة

1- الأرجنتين 4 نقاط

2- الدنمارك 4 نقاط

3- البحرين 0 نقاط

4- الكونغو الديمقراطية 0 نقاط

المجموعة الخامسة

1- فرنسا 4 نقاط

2- النرويج نقطتين

3- سويسرا نقطتين

4- النمسا 0 نقاط

5- الولايات المتحدة الأأمريكية 0 نقاط

المجموعة السادسة

1- البرتغال 4 نقاط

2- أيسلندا نقطتين

3- الجزائر نقطتين

4- المغرب 0 نقاط

المجموعة السابعة

1- السويد 4 نقاط

2- مصر 4 نقاط

3- تشيلي 0 نقاط

4- مقدونيا الشمالية 0 نقاط

5- التشيك 0 نقاط

المجموعة الثامنة

1- بيلاروسيا 3 نقاط

2- الاتحاد الروسي 3 نقاط

3- سلوفينيا نقطتين

4- كوريا الجنوبية 0 نقاط