الهجرة تتفق مع مطربين بالخارج لإطلاق الأغنية الرسمية لـ «اتكلم عربى»

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، اليوم الإثنين الموزع الموسيقى ستيفن سيمون، والمغنية الأوبرالية المصرية بألمانيا إيمى فريجه، لتهنئتهما على نجاح الأوبريت الغنائى "اسلمى يا مصر/ بلادى بلادى" وهى الأغانى التى أعادوا توزيعها وغنائها بمشاركة مجموعة من شباب المغنيين المصريين بالخارج من 6 مدن مختلفة حول أنحاء العالم، فى عمل فنى مبدع بعثوا فيه معانى الانتماء والحب للوطن.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لكل المشاركين فى الأوبريت الغنائى الجماعى من شباب المصريين بالخارج، والذى مزجوا فيه بين النشيد الوطنى المصرى "بلادى بلادى" والأغنية الوطنية الشهيرة "اسلمى يا مصر"، فى عمل فنى متميز استطاعوا من خلاله أن يبعثوا معانى الانتماء، لذلك حقق هذا العمل الفنى نجاحا وانتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا نسعى للبناء على نجاح هذا الأوبريت الغنائى عن طريق إعداد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، وغناء مجموعة الشباب المصرى بالخارج الذى شارك فيه، إذ أنهم يتمتعون بقدرات فنية رائعة وانسجام فنى كبير، سيؤدى إلى نجاح أغنية المبادرة ويساعد فى تحقيق أهدافها".

من جانبه، أعرب الموزع الموسيقى ستيفن سيمون عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تهنئتها لفريق عمل الأوبريت الغنائى، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسى حول هذا العمل كان تعبيرا من شباب المصريين بالخارج عن حبهم للوطن، تجسد ذلك فى مشاركة 6 مغنيين مصريين من مدن مختلفة حول العالم، وأكدت المغنية الأوبرالية المصرية بألمانيا "إيمى فريجه" على سعادتها لمشاركتها فى هذا العمل الفنى المتميز الذى لاقى استحسان جمهور كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى منذ نشر الفيديو الخاص بالأوبريت.

كما وجهوا الشكر لوزيرة الهجرة على اختيار كل المشاركين فى الأوبريت الغنائى، للمشاركة فى إعداد وغناء الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، معتبرين ذلك تكريما على نجاح عملهم الفنى، لما تحظى به المبادرة الرئاسية من اهتمام كبير على مستوى الدولة المصرية، كذلك دورها تجاه الأجيال الناشئة من المصريين بالخارج.