- 1/2
- 2/2
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لكل المشاركين فى الأوبريت الغنائى الجماعى من شباب المصريين بالخارج، والذى مزجوا فيه بين النشيد الوطنى المصرى "بلادى بلادى" والأغنية الوطنية الشهيرة "اسلمى يا مصر"، فى عمل فنى متميز استطاعوا من خلاله أن يبعثوا معانى الانتماء، لذلك حقق هذا العمل الفنى نجاحا وانتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى.
وقالت وزيرة الهجرة: "إننا نسعى للبناء على نجاح هذا الأوبريت الغنائى عن طريق إعداد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، وغناء مجموعة الشباب المصرى بالخارج الذى شارك فيه، إذ أنهم يتمتعون بقدرات فنية رائعة وانسجام فنى كبير، سيؤدى إلى نجاح أغنية المبادرة ويساعد فى تحقيق أهدافها".
من جانبه، أعرب الموزع الموسيقى ستيفن سيمون عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تهنئتها لفريق عمل الأوبريت الغنائى، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسى حول هذا العمل كان تعبيرا من شباب المصريين بالخارج عن حبهم للوطن، تجسد ذلك فى مشاركة 6 مغنيين مصريين من مدن مختلفة حول العالم، وأكدت المغنية الأوبرالية المصرية بألمانيا "إيمى فريجه" على سعادتها لمشاركتها فى هذا العمل الفنى المتميز الذى لاقى استحسان جمهور كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى منذ نشر الفيديو الخاص بالأوبريت.
كما وجهوا الشكر لوزيرة الهجرة على اختيار كل المشاركين فى الأوبريت الغنائى، للمشاركة فى إعداد وغناء الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، معتبرين ذلك تكريما على نجاح عملهم الفنى، لما تحظى به المبادرة الرئاسية من اهتمام كبير على مستوى الدولة المصرية، كذلك دورها تجاه الأجيال الناشئة من المصريين بالخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تتفق مع مطربين بالخارج لإطلاق الأغنية الرسمية لـ «اتكلم عربى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.