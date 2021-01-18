وزيرة التخطيط عن مبادرة كن سفيرًا: تستهدف بناء القدرات الوطنية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة التخطيط، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن مبادرة "كن سفيرًا" تستهدف بناء القدرات الوطنية فى مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات الشعب، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية متضمنة أنماط التنمية، وخلفية عن تطور الفكر البيئى فى العصر الحديث، مع التعريف بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وكذلك التعريف بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائرى كآليات لتحقيق التنمية المستدامة.

وحول النتائج الأولية لعملية التقييم بمرحلتيها، أوضحت السعيد أن عدد المتقدمين بلغ أكثر من 7 آلاف مترشح من جميع محافظات الجمهورية، كما تم فرز جميع طلبات التقدم، مع مراسلة المقبولين مبدئيًا من أجل تقديم فيديو تعريفى للإجابة على عدد من الأسئلة باللغة العربية والإنجليزية لقياس عدد من المهارات أبرزها درجة الثقة فى النفس والقدرة على تسويق الذات والاستعداد للتعلم، والخبرات العلمية والعملية والتطوعية السابقة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية الاقتصادية، أن الدفعة الأولى موجهة بالأخص إلى شباب الجامعات وأعضاء اتحاد الطلاب وأعضاء الكشافة والخريجين من سن 18 إلى 35 سنة.

ولفتت شريف إلى أنه سيتم الإطلاق الفعلى للبرنامج التدريبى لكن سفيرًا خلال فبراير المقبل، موضحة أن البرنامج سيتضمن عددًا من المراحل أولهما مرحلة تمهيدية يتعلم فيها المتدرب بعض المهارات العملية كتسويق الذات، ومهارات التفاوض، وكتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى كيفية صياغة عرض تقديمى، وبناء فريق العمل، وفن الخطابة، على أن يتم تقديم هذه الموضوعات من خلال المنصة التعليمية للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

وتابعت شريف أن المرحلة المتقدمة سيتطلع فيها المتدربين على موضوعات وتطبيقات التنمية المستدامة فى جميع المجالات، وذلك على يد نخبة من أمهر المحاضرين والممارسين، مع متابعة الطلاب والتزامهم بشكل دورى من خلال اختبارات تفاعلية، بهدف جعلهم سفراءًا للتنمية المستدامة فى مجتمعاتهم.