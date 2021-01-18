لإلقاء كلمة الحكومة.. رئيس الوزراء يتوجه إلى مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مجلس النواب لإلقاء كلمة الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة، مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021، والذى سبق عرضه على أعضاء البرلمان.





وأعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس الأحد، أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020-2021 والذى سبق عرضه على مجلس النواب. يذكر أن المادة 136 من الدستور تنص على: "لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين".

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