أول مقترح لدينية البرلمان.. تدريس الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمقترح لتدريس مادتى الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، واللغة العربية بالجامعات الأجنبية فى مصر.





وأوضح أبو هاشم فى بيان له، الاثنين، أن هو المتبع فى أكثر الدول العربية، وأن الثقافة الدينية التى هى العاصم من الانحراف؛ باتت قليلة عند الشباب، وأن هذا مما يحافظ على الأمن القومى للبلاد، ويقى الأسرة المصرية من كثير من المشاكل، ويعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعى، الذى هو سبيل التقدم والنهوض.

وتابع: "نقترح أن يكون محتوى هذا المقرر الدراسى موحدا، فى جميع الجامعات، وأن يشتمل على غرس المفاهيم الدينية الصحيحة التى تسهم فى بناء شخصية الطالب بناء يجعله عضوا نافعا ومفيدا فى مجتمعه، وأن يتضمن فصولا من العقائد، وفصولا من العبادات، وفصولا من الأخلاق، وفصولا من التاريخ الإسلامى".

وتابع: "نقترح أن يتم وضع هذا المقرر الدراسى بأيدى خبراء من الأزهر وغيره من ذوى التخصصات المساعدة؛ ليخرج الكتاب فى شكل يحوز رضا الجميع، وأن يتم تدريس هذا المقرر فى الفرقة الأولى فى جميع الهيئات التعليمية، بواقع ساعتين أسبوعيا لمدة فصل دراسى كامل، وأن يقوم بالتدريس أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة الأزهرية، عن طريق الانتداب، ويجب أن يختاروا بعناية، وفقا لمعايير وضوابط السلامة الفكرية والقدرة على التأثير الإيجابى".

وأشار إلى أن مقترح تدريس مادة اللغة العربية لطلاب الجامعات الأجنبية التى توجد على الأراضى المصرية، يأتى تعزيزا للهوية المصرية، وغرسا لمعانى الولاء والانتماء إلى الوطن العربى الكبير، وأسوة بالوضع العكسى، إذ يتم تدريس اللغة العربية باللغات الأجنبية فى البلاد الأجنبية.