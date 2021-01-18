انفوجراف - تحصينات وتسجيلات.. إنجازات هيئة الخدمات البيطرية فى 2020

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضى، عن إجمالى عدد رؤوس الماشية التى تم تحصينها ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال 2020 بلغ حوالى 5.5 مليون رأس، بينما تم تحصين 24.1 مليون طائر تم ضد أنفلونزا الطيور.





ووفقا لإنفوجراف أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة بالتنسيق مع المكتب الإعلامى لها، حول ملخص أنشطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال عام 2020، اليوم الإثنين، تم زيارة 4.060 قرية لتنفيذ خطة الترصد النشط واكتشاف البؤر المصابة بالأمراض الوبائية لفحص 282 ألف رأس حيوان فى 70 ألف منزل، كذلك هناك 245 ألف رأس تم اختبارها لمرض البروسيلا، و210 آلاف رأس تم اختبارها لمرض الدرن، و 38 الف رأس حيوان تم تحصينها ضد السعار.

وأوضح الملخص أنه تم أيضا رش 6 مليون رأس حيوان لمكافحة الطفيليات الخارجية مجانا، كذلك 3.312 رأس حيوان تم علاجها من الطفيليات الداخلية، و1.9 مليون رأس أغنام وماعز تم علاجها فى حملات التجريع السيادى لمكافحة الطفيليات مجانا، و40 ألف رأس حيوان تم علاجها من الأمراض الإنتاحية.



وفى مجال زيادة فرص التصدير إلى الخارج، هناك 14 منشأة دواجن مصرية تم اعتمادها من OIE خالية من انفلونزا الطيور وجارى اعتماد 28 منشأة أخرى، كذلك تم اصدار حوالى 16300 موافقة استيرادية/ تصديرية للسلع والمنتجات ذات الأصل الحيوانى، كما تم الإشراف على تصدير 14 جوادا لدول الاتحاد الأوروبى، كما تم فتح باب تصدير الأسماك الى دول: "انجلترا، فرنسا، أسبانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، أمريكا، كندا، كوريا،" ورفع الحظر على تصدير أسماك البلطى إلى الأردن.

وفيما يتعلق بمجال التفتيش والرقابة والإشراف، تم ضبط حوالى 1.846 طن من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمى تم ضبطها، وتحرير 11.630 محضر بالمخالفات، كما تم إغلاق 812 مركزا وعيادة مخالفة لبيع الأدوية واللقاحات البيطرية تم إغلاقها، وتم الإشراف على ذبح حوالى 1.8 مليون رأس بالمجازر، ونتج عن عمليات السلخ حوالى 1.8 مليون من جلود الحيوانات، كما تم إصدار 162 شهادة تسجيل لمستحضرات بيولوجية وبيطرية، و42 شهادة تسجيل مبيدات حشرية بيطرية، كذلك 419 ترخيصا لمركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية.

وفى مجال التحسين الوراثى للماشية، تم تنفيذ التلقيح الاصطناعى لحوالى 216 ألف رأس من الأبقار والجاموس، وإنتاج حوالى 248 ألف من قصبات السائل المنوى المجمد، كذلك تم رفع كفاءة 45 وحدة بيطرية، وهناك 11 وحدة فى محافظتى اسيوط وسوهاج تم تطويرها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وجار إسناد 18 وحدة أخرى فى 5 محافظات للتطوير.

وبالنسبة للبرنامج القومى لترقيم وتحصين الماشية، تم ترقيم وتسجيل 1.2 مليون رأس، كما إصدار 2.8 مليون بطاقة لحيوانات المزرعة، وفى اطار دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تم تطهير وتعقيم 166 ألف منشأة.



وفيما يتعلق بدعم حدائق الحيوان والحفاظ على الحياه البرية، تم دعم حدائق الحيوان بـ3 زرافات، و3 ضباع، و3 الباكا، كما تم إنشاء وافتتاح حديقة الطفل بحديقة حيوان الجيزة.

كذلك تم تنفيذ 15 مصادرة لمكافحة تهريب الحيوانات البرية، نتج عنها ضبط "174 كروان صحراوى، 113 ببغاء إفريقيا، 14 طائر زينة، 5 محنطات، 10 سلاحف، 7.5 كجم من العاج، 26 طائرا بريا مذبوحا، بينما تم تصدير 314 رسالة من الحيوانات والطيور والزواحف إلى الخارج واستيراد 35 رسالة، كذلك تم إكثار 1.232 طائر، و78 حيوان بحدائق الحيوان، وإصدار 25 ترخيصا تم لمنشآت الحياه البرية".