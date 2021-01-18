رئيس الطب الوقائى: تصنيع لقاح ”كورونا” فى مصر خلال شهور

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، أن مصر من أكفأ الدول في التعامل مع وباء كورونا، بدليل انخفاض معدلات الإصابة والوفاة وتراجع نسب الاشتباه، فضلا عن انخفاض أعداد الحالات التي تحتاج رعاية مركزة، مشددا على أن مصر سارت بخطوات متوازنة في التعامل مع الأوبئة التي ظهرت في العقود الأخيرة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، أن نسب الشفاء العالية تدل على كفاءة بروتوكول العلاج المصرى في التعامل مع الإصابات، حيث يشرف علي هذا البروتوكول عدد كبير من أساتذة الجامعات.

وكشف المسئول بوزارة الصحة عن خطة لإنتاج مصل فيروس كورونا، قائلا: "خط إنتاج في الشركة المصرية للقاحات "فاكسيرا" في الطريق لأخذ الاتفاقات النهائية لإنتاج اللقاح على أرض مصر خلال شهور لتوفيره للدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها الدول الأفريقية".