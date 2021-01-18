القوى العاملة : تعيين 979 شاباً بينهم 9 من ذوى...

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 979 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهما 9 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن إستخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 85 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية ، و 14 ألفاً و 149 جنيهاً رعاية صحية ، ومصروفات بلغت 6472 جنيه .
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بالتفتيش على 416 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 12 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 211 محضراً سلامة وصحة مهنية و 14 حالة غلق إداري و 27 ندوات توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 34 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .
أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1025 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3549 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 155 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 35 شكوى عمالية ، تم تسوية 14 شكوى منها ودياً ، وإحالة 12 شكوي منها للقضاء ، وحفظ شكوي ، و 8 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني ، تم إختبار وتقييم 13 دورة تدريبية بإجمالي 95 متدرب ، فضلاً عن تنفيذ 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لـ 40 متدرباً .
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة .
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