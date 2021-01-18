مدبولى يصل مجلس النواب لتقديم انجازات برنامج الحكومة

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لالقاء كلمة الحكومة حول ما تم تنفيذه من 2018 وحتى 2020.
ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الأثنين جلسة البرلمان لعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2018 وحتى 2022، واستعراض أبرز جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة كورونا.
ويأتى من بين أبرز إنجازات الحكومة ضمن برنامج عملها " مصر تنطلق 2018- 2022" فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
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