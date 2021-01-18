مدبولى يصل مجلس النواب لتقديم انجازات برنامج الحكومة

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لالقاء كلمة الحكومة حول ما تم تنفيذه من 2018 وحتى 2020.

ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الأثنين جلسة البرلمان لعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2018 ‏وحتى 2022، واستعراض أبرز جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة كورونا.‏

ويأتى من بين أبرز إنجازات الحكومة ضمن برنامج عملها " مصر تنطلق 2018- ‏‏2022" فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق ‏المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير ‏الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية ‏واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.