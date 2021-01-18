محافظ شمال سيناء: تفجير خط الغاز لن يؤثر على إمدادات العريش (صور)

تعرض خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش الى عملية تفجير، مساء الأحد، في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش بشمال سيناء بواسطة مجهولون.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن خط الغاز الرئيسي المغذى لمدينة العريش تعرض إلى عملية تفجير في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش، دون أن يؤثر على إمدادات الغاز إلى مساكن المواطنين بأحياء المساعيد ووسط البلد والعبور وصاحبة السلام والرائد العربي.

وأضاف المحافظ، أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بمنطقة وسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار، حيث نجحت في السيطرة علي الحريق بعد إغلاق محابس التحكم الخاصة بالخط الذي تعرض للتفجير، مؤكدًا على عدم وجود خسائر بشرية.

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة في موقع التفجير، لتتبع وضبط الجناة.

كان خط الغاز قد تعرض في 24 ديسمبر الماضي إلى تفجير محدود بمنطقة سبيكة بمدخل مدينة العريش الغربي، ولم يسفر التفجير عن أي خسائر بشرية، ودون أن يؤثر على إمدادات الغاز لمختلف المنشآت بمدينة العريش ووسط سيناء.