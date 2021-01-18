بعد توقف 3 سنوات.. انطلاق أولى الرحلات الجوية من مطار القاهرة إلى الدوحة

بعد توقف قرابة الثلاث سنوات والنصف، والتي شهدت غلق المجال المصري أمام الطائرات القطري، انطلقت منذ قليل، صباح اليوم الإثنين، أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران في طريقها إلي العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت مصادر بمصر الطيران أن طائرة الشركة التي تحمل رقم MS935 أقلت 38 راكبا طراز بيونج B738، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب عبر مبني 3 بالمطار، وغادرت في طريقها إلي العاصمة القطرية الدوحة، علي أن تعود في تمام الساعة 4:50 تحمل رقم MS936 وتقل 91 راكبا.

وتنشر "اليوم السابع" صورا لانطلاق رحلة مصر للطيران من جدول التشغيل الخاص باقلاع الرحلات بمطار القاهرة، وتسير مصر للطيران رحلاتها بين القاهرة والدوحة، بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة، كما قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة، لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 فى إطار التخفيضات التى أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولي ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف.