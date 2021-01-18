الزراعة: تحصين 5.5 مليون ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع و 24 مليون طائر ضد انفلونزا الطيور في 2020.. انفوجراف

كشفت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، عن اجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال 2020 بلغ حوالي 5.5 مليون رأس، بينما تم تحصين 24.1 مليون طائر تم ضد انفلونزا الطيور.

ووفقا لانفوجراف اصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة بالتنسيق مع المكتب الاعلامي لها، حول ملخص انشطة الهيئة خلال عام 2020، تم زيارة 4060 قرية لتنفيذ خطة الترصد النشط واكتشاف البؤر المصابة بالأمراض الوبائية لفحص 282 الف رأس حيوان في 70 الف منزل، كذلك هناك 245 الف رأس تم اختبارها لمرض البروسيلا، و 210 الاف رأس تم اختبارها لمرض الدرن، و 38 الف رأس حيوان تم تحصينها ضد السعار.

وأوضح الملخص انه تم رش 6 ملايين رأس حيوان لمكافحة الطفيليات الخارجية مجانا، كذلك 3312 رأس حيوان تم علاجها من الطفيليات الداخلية، و 1.9 مليون رأس اغنام وماعز تم علاجها في حملات التجريع السيادي لمكافحة الطفيليات مجانا، و 40 ألف رأس حيوان تم علاجها من الأمراض الانتاحية.

وفي مجال زيادة فرص التصدير الى الخارج، هناك 14 منشأة دواجن مصرية تم اعتمادها من OIE خالية من انفلونزا الطيور وجاري اعتماد 28 منشأة أخرى، كذلك تم اصدار حوالي 16300 موافقة استيرادية/ تصديرية للسلع والمنتجات ذات الأصل الحيواني، كما تم الاشراف على تصدير 14جواد لدول الاتحاد الاوروبي، كما تم فتح باب تصدير الأسماك الى دول: انجلترا ، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، امريكا، كندا، كوريا، ورفع الحظر على تصدير اسماك البلطي الى الأردن.

وفيما يتعلق بمجال التفتيش والرقابة والأشراف، تم ضبط حوالي 1846 طنا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي تم ضبطها، وتحرير 11630 محضر بالمخالفات، كما تم اغلاق 812 مركزا وعيادة مخالفة لبيع الأدوية واللقاحات البيطرية تم اغلاقها، وتم الإشراف على ذبح حوالي 1.8 مليون رأس بالمجازر، ونتج عن عمليات السلخ حوالي 1.8 مليون من جلود الحيوانات، كما تم اصدار 162 شهادة تسجيل لمستحضرات بيولوجية وبيطرية، و 42 شهادة تسجيل مبيدات حشرية بيطرية، كذلك 419 ترخيص مركز لبيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية.

وفي مجال التحسين الوراثي للماشية، تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي لحوالي 216 ألف رأس من الأبقار والجاموس، وانتاج حوالي 248 ألف من قصبات السائل المنوي المجمد ، كذلك تم رفع كفاءة 45 وحدة بيطرية، وهناك 11 وحدة في محافظتي اسيوط وسوهاج تم تطويرها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".. وجاري اسناد 18 وحدة اخرى في 5 محافظات للتطوير.

وبالنسبة للبرنامج القومي لترقيم وتحصين الماشية، تم ترقيم وتسجيل 1.2 مليون رأس، كما اصدار 2.8 مليون بطاقة لحيوانات المزرعة، وفي اطار دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تم تطهير وتعقيم 166 الف منشأة.

وفيما يتعلق بدعم حدائق الحيوان والحفاظ على الحياه البرية، تم دعم حدائق الحيوان ب 3 زرافات، و3 ضباع، و 3 الباكا، كما تم انشاء وافتتاح حديقة الطفل بحديقة حيوان الجيزة.

كذلك تم تنفيذ 15 مصادرة لمكافحة تهريب الحيوانات البرية، نتج عنها ضبط: 174 كروان صحراوي، 113 ببغاء افريقي ، 14 طائر زينة ، 5 محنطات، 10 سلحفاة، 7.5 كجم من العاج ، 26 طائر بري مذبوح ، بينما تم تصدير 314 رسالة من الحيوانات والطيور والزواحف الى الخارج واستيراد 35 رسالة، كذلك تم اكثار 1232 طائر و 78 حيوان بحدائق الحيوان، واصدار 25 ترخيصا لمنشآت الحياه البرية.