نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية : نهنيء أنفسنا والدولة المصرية بفوز الرئيس السيسي بجائزة البنك الإفريقي للتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنئت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب الشعب المصري والدولة المصرية بفوز فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجائزة

The Africa Road Builders Babacar NDIAYE Trophy

المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، وذلك نظرًا للطفرة الهائلة التي قامت بها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومجال النقل.

وأعربت عطوة عن سعادتها البالغة لفوز السيد الرئيس بتلك الجائزة لأنها تُعد بمثابة علامة من علامات نجاح الدولة المصرية في إحداث نقله نوعيه غير مسبوقة في مجال الطرق والنقل في أفريقيا والشرق الأوسط وذلك من خلال المشروعات الضخمة الخاصة بشبكات الطرق والمواصلات التي ساهمت في تسهيل عملية نقل الأشخاص والبضائع بين مختلف أنحاء الجمهورية بشكل سلس وبسيط والتي قامت بها الدولة المصرية بتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس على مدار الأعوام القليلة الماضية

وأختتمت عضو مجلس النواب تهنئتها مُتمنية دوام التوفيق والسداد للدولة المصرية وقيادتها السياسية لما فيه رفعة الوطن والسادة المواطنين.