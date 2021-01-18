مدبولى: انخفاض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة منذ 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة اهتمت بالتنمية فى الصعيد، مضيفًا أن إجمالى المشروعات فى المرحلة الأولى بلغت 2.575 مشروعًا فى قنا وسوهاج، وأنها وفرت 205 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وعرض رئيس الوزراء تنفيذ برنامج حياة كريمة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا أن الرئيس وجه بتنفيذ المرحلة الثانية فى 50 مركز على مستوى الجمهورية، وتبدأ اعتبارًا من الشهر الجارى لمدة عام.
ولفت مدبولى إلى إنخفاض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة 1999 منذ 20 عامًا، مضيفًا أن الحكومة نجحت فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتراجع عجز الموازنة انخفاض معدل التضخم والنجاح فى السيطرة على أسعار السلع، قائلاً: "لم يحدث نقص للسلع فى ظل كورونا وشهدنا توفير السلع الاستراتيجية".
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