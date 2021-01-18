رئيس الوزراء للنواب: نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليا وخارجيا

جدة - نرمين السيد - وأكد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن الحكومة لا تألوا جهدا للتنسيق مع المجلس لتحقيق مصالح شعبنا، مدعومين بقيادة حكيمة.

وقال مصطفى مدبولى: "نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى يضم خبرات من خيرة أطياف الشعب، فضلا عن نسبة متميز من المرأة والشباب وأصحاب الخبرات فى كافة المجالات".

كما توجه بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، على حسن التنسيق والتعاون فى فترة دقيقة من عمر الوطن.

وتابع مدبولى: "قمت منذ عامين ونصف بتقديم برنامج الحكومة وكان التكليف الأساسى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت لاستفادة الشعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى"، مؤكدا الالتزام بتكليفات الرئيس للحكومة وفقا لرؤية مصر 2030، والتى كانت تمثل إطار عمل البرنامج الوطنى للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى.

وأشار إلى أن الحكومة إلتزمت كذلك المطالب الجماهيرية، انطلاقا من برنامج الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق"، مؤكدا أنه فى إطار الشفافية وإطلاع الشعب على كل التفاصيل، تم تقديم 3 تقارير لمجلس النواب بشأن عمل الحكومة، ضمت عددا من المحاور الأساسية.