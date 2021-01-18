اعتبره ضمان تلاجة.. هجوم رواد السوشيال ميديا على زواج التجربة

جدة - نرمين السيد - ويقضى زواج التجربة بتحديد مدة لعقد الزواج للنظر فى نجاح الزوجين وعدم وقوع الطلاق قبل هذه المدة أو انتهاء العلاقة بانتهاء مدة العقد.

وقال المحامى أحمد مهران، كاتب العقد، إنه أقر أول عقد زواج تجربة لمنع زوجين من الطلاق، مشددًا على أن الاسم ليس له علاقة بالمضمون بل هو اسم دعائى للتسويق فقط.

وأضاف مهران، فى تصريحات له، أن عقد ما يسمى الزواج التجريبى ليس عقدًا للزواج بل هو اسم للمبادرة، لافتا إلى أنه حاول أن يفكر فى حل خارج الصندوق للتقريب بين الزوجين.

وأوضح أن العقد مدنى، شبيه بالاتفاق العرفى بين زوجين مقبلين على الطلاق، ويتم كتابته بورقة ليتم مصالحتهما، مشيرًا إلى أن "زواج التجربة" هو مجرد اسم، للتسويق الإعلامى لتقليل نسبة الطلاق

وردًا على ذلك العقد، ردت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية لها، "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة (زواج التجربة)، والتى تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة فى عقد الزواج، وإثباتها فى عقد مدنى منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال فى مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها فى حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".

وأفادت الدار بأن هذه المبادرة بكل تفاصيلها قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، لدراسة هذه المبادرة بكل جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأى الصحيح الشرعى لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.

فى ذات السياق، أعلن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فى ما يسمى بـ زواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.

فيما شن رواد التواصل الاجتماعى هجومًا على العقد، مستنكربن ظهوره فى هذا التوقيت، معلقين عليه: "جواز مدته 3 سنين، اعتبره ضمان تلاجة، ولو عايز تكمل يبقى اعتبره زى رخصة العربية لازم تروح تجددها بعد الـ3 سنين، زواج التجربة باطل".