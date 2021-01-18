بدء جلسة البرلمان بحضور مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلقى مدبولى أول بيان حكومى فى الفصل التشريعى الجديد أمام مجلس النواب، فى الجلسة العامة التى ستنعقد اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

ويتضمن البيان الحكومى عرض نتائج تنفيذ برنامج الحكومة، والذى عرضته أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام 2018-2022.

وتشهد الجلسة العامة اليوم عرض محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما سيعرض الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانًا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة.

ويتوالى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عرض برامجهم على مدار الجلسات البرلمانية المقبلة، حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وكان مجلس النواب وافق، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وذكر التقرير الصادر عن اللجنة العامة أمس أنه تم مناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به، إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.