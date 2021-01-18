رئيس الوزراء: وفرنا 206 آلاف فرصة عمل للمواطنين بالصعيد

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه تم التوجيه بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج فى 1.400 قرية و18 مليون مواطن تبدأ هذا الشهر لمدة عام.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك اهتمام كبير بصعيد مصر، مشيرا إلى أن إجمالى المشروعات وصلت إلى 2.575 مشروع فى قنا وسوهاج فى جميع القطاعات، مؤكدا أن هذه المشروعات تمكنت من توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.