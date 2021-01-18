مدبولى أمام النواب: إنشاء 53 محطة مياه للحفاظ على كل قطرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسابق الزمن لتحقيق برنامج تعزيز مكانة مصر، مشيدا بالتنوع الذى يتضمنه مجلس النواب، موجها بالشكر لرئيس المجلس السابق الدكتور على عبد العال.





وأوضح، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، أنه تقدم مند عامين ونصف ببرنامج الحكومة من أجل تمكين كل فئات الشعب، مؤكدا على التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى شملها البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت سابقا لمجلس النواب بـ3 تقارير بما نفذته.

وأوضح أن برنامج الحكومة يقوم على 3 محاور أولها حماية الأمن القومى المصرى وقد حرصت الحكومة على استعدادية القوات المسلحة المصرية من التسليح والتدريب، وكذلك مكافحة البؤر الإرهابية، وفى مجال الأمن المائى قامت الحكومة المصرية بالحفاظ على كل قطرة مياه والتوسع وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والمياه المعالجة، حيث تم الانتهاء من 53 محطة مياه فى عدة محافظات تجاوزت 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب، كما تم تنفيذ 7 محطات لتحليه مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليارات جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الحمر.

وتابع: بالنسبة للطاقة حققت الحكومة إنجازات ملحوظة حيث تم إضافة 2.700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، حيث أعلنت مجموعة البنك الدولى فى نهاية 2019 تنفيذ 32 محطة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تم الربط الكهربائى بين مصر والسودان، وبلغت قيمة الاستثمارات للثروة البترولية 11 مليار دولار.

وأضاف، أنه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف، مشيرا إلى أن الحكومة حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة وستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية 2023.

وتابع: أما المحور الثانى يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وقد بدأ التنفيذ الفعلى لبرنامج 2 كفاية، وبالنسبة للإسكان فمصر تقترب من مليون وحدة سكنية تم إنشائها خلال 5 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين 920 ألف مواطن، وفى مجال تطوير العشوائيات تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، وتطوير 1.300 سوق عشوائى.