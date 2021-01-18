الحكومة: نجحنا فى تحقيق الاستقرار الأمنى ومواجهة البؤر الإرهابية

جدة - نرمين السيد - عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، وقال إن عمر الحكومة عامين ونصف، لافتا إلى التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا: "الجائحة قاسية و تلقى بظلالها على العالم".





وعرض رئيس الوزراء الإنجاز فى المجال الأمنى قائلا: "هناك إنجازات فى ملف الامن القومى بتحقيق الاستقرار الأمنى وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى و مكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".

وقال رئيس الوزراء ونجحت الحكومة فى الحفاظ على الأمن المائى للوطن والتوسع فى انشاء و تطوير الصرف الصحى والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المظورة و لفت الى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة و تحقيق إنجازات فى ملف الطاقة و الكهرباء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص".

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمته أمام مجلس النواب، التهنئة لأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى بالتنسيق مع الحكومة.

وأكد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن الحكومة لا تألوا جهدا للتنسيق مع المجلس لتحقيق مصالح شعبنا، مدعومين بقيادة حكيمة.

وقال مصطفى مدبولى: "نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى يضم خبرات من خيرة أطياف الشعب، فضلا عن نسبة متميز من المرأة والشباب وأصحاب الخبرات فى كل المجالات".

كما توجه مدبولى بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، على حسن التنسيق والتعاون فى فترة دقيقة من عمر الوطن.

وتابع مدبولى: "قمت منذ عامين ونصف بتقديم برنامج الحكومة وكان التكليف الأساسى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت لاستفادة الشعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا الإلتزام بتكليفات الرئيس للحكومة وفقا لرؤية مصر 2030، والتى كانت تمثل إطار عمل البرنامج الوطنى للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى".

وأشار إلى أن الحكومة التزمت كذلك المطالب الجماهيرية، انطلاقا من برنامج الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق"، مؤكدا أنه فى إطار الشفافية وإطلاع الشعب على كل التفاصيل، تم تقديم 3 تقارير لمجلس النواب بشأن عمل الحكومة، ضمت عددا من المحاور الأساسية.