مدبولي أمام ”النواب”: الحكومة جنبت الشعب الأثار السلبية لكورونا في عام هو...

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن حكومته عملت في ظروف صعبة وقاسية خلال العام الماضي وهو عام انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة جنبت الشعب المصري الأثار السلبية لكورونا.

جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين.

وأضاف مدبولي أن مدة عمل الحكومة هى الـ "عامان ونصف" منهم عام هو الأصعب في تاريخ البشرية هو عام انتشار فيروس كورونا، موضحا أن العام الماضي يعد الأصعب على العالم كله ومع ذلك نجحت الحكومة في تجنيب الشعب المصري الآثار السلبية لهذه الجائحة.

وأوضح أن الحكومة عملت على عدة محاور أهمها المحور الأول وهو حماية الأمن القومي المصري في ظل التهديدات المتلاحقة في العالم والمنطقة.مشيرا إلى أنها حرصت على استمرار القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية الأمن القومي وكذلك تجهيز القوات المسلحة ووزارة الداخلية من أجل محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.