مدبولى: مصر قفزت 90 مركزا بمؤشر جودة الطرق عالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى فى المدن لـ100% بحلول 2022، وفى مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق سيتم تقديم خدمة متطورة من خلال توريد 250 جرارا حديثا واستخدام منظومة الربط الإلكترونى للإشارات لأول مرة فى مصر ورفع ترتيب مصر فى جودة الطرق للمركز 28 على مستوى العالم حيث قفزت مصر 90 مركزا فى جودة الطرق.

وأوضح مدبولى، فى كلمته أمام البرلمان، أنه تم تطوير 134 مزلقانا على مستوى الجمهورية وزيادة عدد رحلات القطارات بمترو الانفاق بـ1.1 مليون رحلة.