وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين...

شباب الدارسين بأوكرانيا يشيدون بجامعة الجلالة ويوصون بالالتحاق بها

القائمون على مدينة الجلالة يثمنون جهود "الهجرة" في تعريف المصريين بالخارج بالمشروعات التنموية المصرية

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى مدينة الجلالة، لوفد من شباب الدارسين المصريين بدولة أوكرانيا، في إطار مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر، وتعريف الدارسين بالخارج بأساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.

من ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الزيارة هدفها تعريف الطلاب بالمشروع؛ باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية، توفر آلاف من فرص العمل للشباب، وبها جامعة الجلالة ذلك الصرح التعليمي المتميز الذي يضاف إلى الجامعات المصرية.