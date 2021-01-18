رئيس النواب يشكر الحكومة على سرعة الاستجابة

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن المجلس وافق على استدعاء وزراء الحكومة لعرض الموقف التنفيذى للحكومة والوزراء من برنامج الحكومة، ومقارنة ما ورد فى برنامج الحكومة بما تم تنفيذه على أرض الواقع وفقا للجداول التى حددها جدول المجلس.
وأعلن رئيس مجلس النواب، جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس، والتى تستمر لنهاية الأسبوع الجارى، لافتا إلى إحالة تقارير الوزراء للجان المختصة لدراستها، وحدد رئيس البرلمان ضوابط حديث النواب خلال الجلسة العامة، محذرا من الخروج عن القواعد اللائحة الثناء حديث الوزراء.
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة، رغم أن الإخطار تم إرساله بالأمس فقط، قائلا: "هو ما يعبر عن بادرة طيبة فى العلاقة بين المجلس والحكومة خلال الأيام القادمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس النواب يشكر الحكومة على سرعة الاستجابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.