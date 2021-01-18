رئيس النواب يشكر الحكومة على سرعة الاستجابة

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن المجلس وافق على استدعاء وزراء الحكومة لعرض الموقف التنفيذى للحكومة والوزراء من برنامج الحكومة، ومقارنة ما ورد فى برنامج الحكومة بما تم تنفيذه على أرض الواقع وفقا للجداول التى حددها جدول المجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب، جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس، والتى تستمر لنهاية الأسبوع الجارى، لافتا إلى إحالة تقارير الوزراء للجان المختصة لدراستها، وحدد رئيس البرلمان ضوابط حديث النواب خلال الجلسة العامة، محذرا من الخروج عن القواعد اللائحة الثناء حديث الوزراء.

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة، رغم أن الإخطار تم إرساله بالأمس فقط، قائلا: "هو ما يعبر عن بادرة طيبة فى العلاقة بين المجلس والحكومة خلال الأيام القادمة".