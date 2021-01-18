رئيس الوزراء: خفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما

قال رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، خلال جلسة مجلس النواب، إنه تم خفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما.
حيث كانت نسبة الفقر في ارتفاع مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها ووصلت إلى 32.5 فى عام 2017/2018، ثم انخفضت لتصل إلى 29.7 خلال عام 2019/2020، لافتة فى هذا الصدد إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية شهدت انخفاضاً فى نسبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.
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