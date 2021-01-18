المحمدي: اتفاقية جماعية بتسوية مستحقات 224 عاملًا بـ ميريديان هيلوبوليس

وصرح ممدوح المحمدي رئيس "النقابة العامة" اليوم الاثنين أن "الإتفاقية " تقضي بإلزام الإدارة بتعويض العاملين الموجودين بالخدمة، بصرف شهرين من الأجر الشهري الشامل المحول على البنك قبل الإستقطاعات لعام 2020 ،عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ..وصرف مبلغ 5000 جنيه مكافأة لكل موظف من العمالة الدائمة دفعة واحدة فقط ،و1000 جنيه عن كل سنة خدمة كاملة للعمالة ذات العقود محددة المدة ما يقرب من "66 عاملا" كمكافأة عن مدة عملهم ،وذلك في موعد غايته الأول من فبراير 2021.
وأكد المحمدي أن هذه "الإتفاقية" التي تأتي في إطار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تقضي أيضا بإلزام العاملين بإخلاء طرف والإستقالة والتوقيع على إستمارة 6 تأمينات ،وتقديمها للجهة المختصة ،وكذلك الإقرار بالحصول على كافة المستحقات المالية من الشركة المالكة ،والتنازل عن أي قضايا عمالية أو بلاغات أو شكاوي مرفوعة من العاملين أو اللجنة النقابية ضد إدارة الشركة .
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